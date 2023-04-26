***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2023 21:21
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 26.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda Sn. Erhan Topaç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sn. Onur Topaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141468
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1479
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.241,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,27
|Açılış
|: 1.241,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.238,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4172
|19,4263
|% 0,01
|
|Euro
|21,4364
|21,4595
|% 0,69
|
|Sterlin
|24,1338
|24,2549
|% 0,41
|
|Frank
|21,7007
|21,8315
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1617
|5,1876
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-8,34
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.092
|9.293
|4,00
|
|Yarım
|4.438
|4.537
|2,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.286
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,53
|-0,10
|
|B. Petrol
|77,68
|77,68
|-2,91
|