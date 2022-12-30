***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım Programının sonlandırılması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.650.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 17.02.2022 25.000 0,03 31,1 0 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 18.02.2022 50.000 0,05 30 25.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.02.2022 50.000 0,05 28,88 75.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.02.2022 25.000 0,03 29 125.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 01.03.2022 75.000 0,08 28,5 150.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 02.03.2022 25.000 0,03 28 225.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.03.2022 25.000 0,03 28 250.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 07.03.2022 25.000 0,03 27,4 275.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 09.03.2022 25.000 0,03 27 300.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 10.03.2022 25.000 0,03 27,1 325.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 11.03.2022 21.496 0,02 28,2 350.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 14.03.2022 13.317 0,01 28 371.496 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.03.2022 25.000 0,03 28 384.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.03.2022 25.000 0,03 29,5 409.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 25.03.2022 25.000 0,03 30 434.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.03.2022 25.000 0,03 29,5 459.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 29.03.2022 25.000 0,03 29 484.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 30.03.2022 25.000 0,03 28,7 509.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 31.03.2022 25.000 0,03 28,7 534.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 01.04.2022 25.000 0,03 28,6 559.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.04.2022 25.000 0,03 28,3 584.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 12.04.2022 25.000 0,03 31 609.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 13.04.2022 60.000 0,06 30,875 634.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 18.04.2022 2.008 0,002 32 694.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 19.04.2022 10.000 0,01 32,5 696.821 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 20.04.2022 10.000 0,01 32 706.821 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 22.04.2022 60.000 0,06 32,817 716.821 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 25.04.2022 10.000 0,01 32 776.821 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 26.04.2022 60.000 0,06 31,342 786.821 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 29.04.2022 35.889 0,04 32,918 846.821 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 05.05.2022 10.000 0,01 32,9 882.710 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 06.05.2022 10.000 0,01 32 892.710 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 09.05.2022 10.000 0,01 32 902.710 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 11.05.2022 60.000 0,06 31,325 912.710 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 12.05.2022 90.491 0,09 30,693 972.710 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 16.05.2022 23.068 0,02 32,217 1.063.201 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 17.05.2022 35.000 0,04 32,057 1.086.269 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 18.05.2022 10.000 0,01 32 1.121.269 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 20.05.2022 27.739 0,03 31,68 1.131.269 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 23.05.2022 10.000 0,01 31,5 1.159.008 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 03.06.2022 10.000 0,01 34,5 1.169.008 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 06.06.2022 10.000 0,01 34 1.179.008 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 07.06.2022 10.000 0,01 34 1.189.008 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 08.06.2022 60.000 0,06 33,375 1.199.008 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 09.06.2022 8.563 0,01 32,5 1.259.008 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 13.06.2022 10.000 0,01 33,5 1.267.571 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.06.2022 10.000 0,01 34,2 1.277.571 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 16.06.2022 10.000 0,01 34 1.287.571 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.06.2022 20.000 0,02 14,6 1.297.571 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 29.06.2022 50.000 0,02 14,06 1.317.571 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 30.06.2022 50.000 0,02 13,82 1.367.571 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 01.07.2022 20.000 0,01 13,9 1.417.571 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.07.2022 50.000 0,02 14,12 1.437.571 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 05.07.2022 50.000 0,02 13,82 1.487.571 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 06.07.2022 20.000 0,01 13,6 1.537.571 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 25.07.2022 16.934 0,01 13,9 1.557.571 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 02.08.2022 4.474 0,002 13,9 1.574.505 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 16.08.2022 20.000 0,008 14,5 1.578.979B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 18.08.2022 20.000 0,008 14,9 1.598.979Program Süresince Elden Çıkarılan Geri Alınmış Paylarİşleme Konu Pay İşlem Tarihleri Elden Çıkarılan Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Toplam Kazanç/(Kayıp) Tutarı (TL) Ortalama Satış Fiyatı (TL/Adet) Varsa Alım Satıma Konu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 14/11/2022 1.000.000 20.871.109,54 32,297 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15/11/2022 500.000 9.445.443,9 30,5 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 16/11/2022 500.000 9.783.459,88 32,2 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 22/11/2022 250.000 4.813.862,12 32,1 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24/11/2022 1.315.335 25.000.000 33 -Geri Alım İşleminin Sona Ermesiİşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.02.2022 30.12.2022 34,5 27,2 44.042.011 İç kaynak 1.618.979 1,49Geri Alım Programı Sonlandı mı? EvetEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 4 Şubat 2022 tarih ve 603 sayılı kararı ile piyasa konjonktürüne bağlı olarak Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla başlatılan geri alım programı ile geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 1.650.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon ise 50 Milyon TL olarak belirlenmiş olup, geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.Bu kapsamda yürütülen geri alım programı çerçevesinde, 1.618.979 adet INVEO pay geri alımı için 44.042.011 TL fon kullanılmıştır. Şirketimizin %150 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil toplam 3.565.335,50 adete ulaşmıştır. Şirketimiz söz konusu geri alım programı kapsamında almış olduğu payların tamamını elden çıkarmış olup, söz konusu satış işleminden 72.634.464,12 TL kar elde edilmiştir.Hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla başlatılan geri alım programı amacına ulaşmış ve INVEO payları daha stabil hale gelmiş ve fiyat dalgalanmaları önlenmiştir. Geri alım programının amacına ulaşması nedeniyle, 4 Şubat 2022 tarih ve 603 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen geri alım limitinin kullanılmayan 31.021 adet pay ile 5.957.989 TL fonun iptal edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Bu karar sonucunda, 4 Şubat 2022 tarih ve 603 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürütülen geri alım programı sonlandırılmış olup, önümüzdeki dönemde hissedarlarımızın menfaatlerinin korunmasını teminen geri alım programı başlatılması yeniden değerlendirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091358BIST