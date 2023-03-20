***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 20.03.2023 tarihli pay geri alım işlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.950.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.02.2023 30 0 20 0 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 16.02.2023 200.000 0,08 21,8 30 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 21.02.2023 9.905 0 22 200.030 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 22.02.2023 100.000 0,04 21,998 209.935 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 23.02.2023 3.598 0,001 21,8 309.935 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.02.2023 100.000 0,04 22 313.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 27.02.2023 100.000 0,04 22 413.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 03.03.2023 100.000 0,04 22 513.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 10.03.2023 100.000 0,04 22,5 613.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 13.03.2023 100.000 0,04 22,499 713.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 14.03.2023 100.000 0,04 22,5 813.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.03.2023 100.000 0,04 22,5 913.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 16.03.2023 92.742 0,04 22 1.013.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 17.03.2023 94 0 22 1.106.275 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 20.03.2023 100.000 0,04 22 1.106.369 -Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız14.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 20.03.2023 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.20.03.2023 tarihinde 22,00 TL fiyattan 100.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 1.206.369 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,50)Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126463BIST