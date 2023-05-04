***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın revize edilmesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Karar revizyonuGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 4.200.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.02.2023 30 0 20 0 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 16.02.2023 200.000 0,08 21,8 30 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 21.02.2023 9.905 0 22 200.030 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 22.02.2023 100.000 0,04 21,998 209.935 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 23.02.2023 3.598 0,001 21,8 309.935 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.02.2023 100.000 0,04 22 313.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 27.02.2023 100.000 0,04 22 413.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 03.03.2023 100.000 0,04 22 513.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 10.03.2023 100.000 0,04 22,5 613.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 13.03.2023 100.000 0,04 22,499 713.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 14.03.2023 100.000 0,04 22,5 813.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.03.2023 100.000 0,04 22,5 913.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 16.03.2023 92.742 0,04 22 1.013.533 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 17.03.2023 94 0 22 1.106.275 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 20.03.2023 100.000 0,04 22 1.106.369 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 21.03.2023 67.977 0,03 20,5 1.206.369 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 22.03.2023 100.000 0,04 20,5 1.274.346 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.03.2023 100.000 0,04 21,5 1.374.346 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 03.05.2023 475.654 0,2 17,994 1.474.346 -Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız14.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 03.05.2023 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.03.05.2023 tarihinde 17,78-18,43 TL fiyat aralığından (ortalama 17,994) 475.654 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 1.950.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,81)Şirketimizin 03.05.2023 tarihli toplantısında,Şirketimizin 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Piyasa konjonktürüne bağlı olarak Inveo Yatırım Holding AŞ (INVEO) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla 1.950.000 adet pay ve 50.000.000 TL fon ayrılarak başlatılan geri alım programı kapsamında bugüne kadar 1.950.000 adet INVEO payına karşılık, 40.851.585,82 TL fon kullanılmıştır.03.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulumuzda alınan kararla yürürlükte olan söz konusu geri alım programına ilişkin olarak,1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararının esas alınmasına,2) Geri alınan paylar için ayrılacak fonun 50.000.000 TL artırılmasına,3) 1.950.000 adet pay olarak belirlenen geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 4.200.000 adet olarak, 50.000.000 TL olarak belirlenen geri alım için ayrılacak fonun 100.000.000 TL olarak revize edilmesine,4) Geri alım programı süresinin 14.02.2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde 1 yıl olarak revize edilmesine,5) Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına hususlarının devamına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146614BIST