***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın paydaşlarımızŞirketimizin 24.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,1. 21.01.2021 tarih ve 546 sayılı yönetim kurulu kararının revize edilmesine,2. Seri: VII-128.1 sayılı Tebliğin 33. Maddesi çerçevesinde Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerinin ekli Rapora uygun olarak belirlenmesine,3. Raporun Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına karar verilmiştir.Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin revize Rapor ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912459BIST