***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Faaliyetleri 120.000.000,00 57.052.824,55 TRY 47,54Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 5.300.000,00 5.300.000,00 TRY 100HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 30.000.000,00 135.000,00 TRY 0,45Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Uygulama ve yazılım geliştirme ve ticaret 55.549,00 5.549,00 TRY 9,99Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. Uygulama ve yazılım geliştirme ve ticaret 50.000,00 4.995,00 TRY 9,99BS Finans Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. Kredi Ratingi 200.000,00 8.000,00 TRY 4Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. Sağlıkla ilgili ilaç serum üretimi ve ticareti 30.986.000,00 796.340,00 TRY 2,57Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 772.376,00 772.376,00 TRY 100Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 156.210,00 156.210,00 TRY 100Inveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 862.500,00 862.500,00 TRY 100Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım A.Ş. Kitap Yayını 100.000,00 55.000,00 TRY 55,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888498BIST