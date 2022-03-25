***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDeniz Özer Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.01.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 204658 - 700469 - 305184Melek Melis İnal Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 16.03.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 922285 - 906816Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.07.2018 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 111989Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERHAN TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.04.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 81.48 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -Onur Topaç Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Hivc Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.12.2020 İcrada Görevli Değil - BTC Turk Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.02 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006354 Değerlendirildi Evet Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiRÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 25.03.2022 İcrada Görevli Değil Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - MSGSU ve Kültür Üniversitesi yarı zamanlı öğretim görevlisi Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006354 Değerlendirildi Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013294BIST