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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2022 18:28
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERHAN TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.04.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 81.48 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Onur Topaç Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı, HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.12.2020 İcrada Görevli Değil - BTC Turk Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.02 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006354 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
RÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 25.03.2022 İcrada Görevli Değil Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - MSGSU ve Kültür Üniversitesi yarı zamanlı öğretim görevlisi Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006354 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ONUR TOPAÇ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036794


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