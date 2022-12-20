***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 327.600.000,00 278.021.222,57 TRY 84,87 Bağlı OrtaklıkInveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 7.500.000,00 7.500