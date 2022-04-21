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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

21.04.2022 21:55
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/04/2022
Karar Sayısı
624
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                     INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
 
FİNANSAL TABLOLARIN RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ            : 21 / 04 / 2022
KARAR SAYISI            : 624                                                                               
 
       
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından düzenlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş özet finansal tablolar ve dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 
beyan ederiz.
 
Saygılarımızla, 
 
    Denetimden  Sorumlu Komite Üyesi
    Denetimden  Sorumlu Komite Başkanı

              Rüya ESER
 
 
 
 
 
    Ülkü Feyyaz TAKTAK

     
    Genel Müdür

     
    Onur TOPAÇ

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022808


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