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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

15.02.2021 18:44



***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2021 tarihli toplantısında,
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Eylem Çiftçi Gölünç' ün görevinden ayrılması nedeniyle, yerine  Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince ve Kurulun i-SPK. 17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Kadircan Karadut 'un 15.02.2021  tarihi itibariyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909743


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