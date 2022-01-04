***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.01.2022 19:14
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.01.2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ndeki yeniden yapılanma ve organizasyon çalışmalarının sonuçlanması ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince ve Kurulun i-SPK. 17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Deniz Özer' in 04.01.2022 tarihi itibariyle Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988768
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 3,89%
|| 0,5078
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5890
En Düşük
12,9640
18:0515,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 0,5646
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3664
En Düşük
14,6944
18:05790,27
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 31,27
|Açılış
|: 790,94
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
792,17
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5406
|13,5761
|% 3,89
|
|Euro
|15,2907
|15,3664
|% 3,81
|
|Sterlin
|18,3168
|18,4086
|% 4,10
|
|Frank
|14,7539
|14,8427
|% 3,92
|
|Riyal
|3,6012
|3,6193
|% 3,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|11,14
|
|Altın Gr.
|791
|791
|31,71
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,38
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
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17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında