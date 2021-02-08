***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.02.2021 09:13
***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908055
BIST
10:301.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.536
10:307,0632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,0736
En Düşük
7,0275
10:308,5163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
10:30411,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,61
|Açılış
|: 411,46
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,83
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler10:28
|YKGYO
|5,94
|9.035.206
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|TGSAS
|37,98
|9.545.709
|% 9,96
|
|AYES
|12,37
|274.997
|% 9,96
|
|COSMO
|13,37
|137.069
|% 9,95
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|SAMAT
|7,63
|41.413.223
|% -9,92
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|130,50
|422.695.736
|% 2,43
|
|DOHOL
|4,07
|255.985.495
|% 1,24
|
|GARAN
|9,83
|213.393.072
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,48
|174.299.426
|% 1,22
|
|ODAS
|4,17
|143.593.712
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,48
|174.299.426
|% 1,22
|
|DOHOL
|4,07
|255.985.495
|% 1,24
|
|GSDHO
|2,77
|128.117.600
|% 3,75
|
|IHLAS
|1,09
|48.168.390
|% -3,69
|
|KLGYO
|2,88
|117.435.997
|% 5,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0566
|7,0621
|% 0,08
|
|Euro
|8,5053
|8,5126
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,6455
|9,6939
|% -0,20
|
|Frank
|7,7972
|7,8442
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8723
|1,8817
|% -0,17
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,07
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,04
|
|B. Petrol
|59,84
|59,84
|0,28
|