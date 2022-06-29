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***INVEO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

29.06.2022 09:07
***INVEO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu


***INVEO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 27.06.2022  tarihinde başayan % 150 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 29.06.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039868


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Altın Gr. 971 971 -2,20  
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Tam 6.475 6.581 -60,00  
Yarım 3.169 3.218 -29,00  
Çeyrek 1.588 1.608 -15,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,82 0,05  
Gümüş Gr. 11,10 11,13 0,01  
B. Petrol 112 112 0,02  
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