***INVEO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
29.06.2022 09:07
***INVEO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 27.06.2022 tarihinde başayan % 150 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 29.06.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039868
BIST
10:482.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,68
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.417
En Düşük
2.383
10:4816,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0397
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7695
En Düşük
16,5724
10:4817,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0622
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5098
En Düşük
17,3212
10:48970,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,95
|Açılış
|: 970,05
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler10:46
|BMSCH
|10,71
|44.629.235
|% 8,18
|
|RTALB
|7,33
|51.250.576
|% 7,95
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|GZNMI
|43,08
|12.931.974
|% 5,07
|
|ORCAY
|19,27
|42.036.729
|% 5,01
|
|LIDFA
|11,34
|11.596.562
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|89.972.442
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|RYSAS
|8,42
|1.785.922
|% -4,43
|
|THYAO
|46,44
|1.049.216.197
|% 0,56
|
|SISE
|21,66
|970.887.128
|% 4,74
|
|KRDMD
|11,11
|283.054.415
|% -0,45
|
|EREGL
|26,64
|238.963.448
|% 0,38
|
|ASELS
|22,68
|200.232.364
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|173.934.066
|% 3,56
|
|SISE
|21,66
|970.887.128
|% 4,74
|
|YKBNK
|4,32
|167.520.147
|% 0,70
|
|ODAS
|2,94
|88.082.245
|% 1,38
|
|TSKB
|2,01
|53.915.478
|% -0,50
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6565
|16,6833
|% 0,27
|
|Euro
|17,4226
|17,4542
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,1466
|20,2477
|% 0,15
|
|Frank
|17,3621
|17,4667
|% 0,01
|
|Riyal
|4,4200
|4,4422
|% -0,07
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,42
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.475
|6.581
|-60,00
|
|Yarım
|3.169
|3.218
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,13
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,02
|