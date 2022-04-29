***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158Transferler362.163 -362.163Dönem Karı (Zararı)180.370 180.370 530.684 711.054Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.095 -1.095 -1.739 -2.834Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -4.832 49.204 1.173.656 180.370 1.658.423 6.813.955 8.472.378Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.854 49.204 1.173.656 660.509 2.139.540 8.536.253 10.675.793Transferler660.509 -660.509Dönem Karı (Zararı)211.786 211.786 773.601 985.387Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.824 -3.824 -5.414 -9.238Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -7.678 49.204 1.834.165 211.786 2.347.502 9.304.440 11.651.942Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI367.663 528.130Dönem Karı (Zararı)985.387 711.054Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)985.387 711.054Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-67.935 3.984Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler72.574 39.114Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-47.216 942Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -48.913Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.697 942Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler139.479 117.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.726 15.130Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 152.601 96.046Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 -11.396 5.863Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-457.874 -237.080Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-462.194 -238.411Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.320 1.331Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 225.096 165.259Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -1Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-81.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-164.824 -51.722Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.201 -9.579Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.003 -9.639İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.572İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.431 -9.639Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -52.101 -8.854Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-642 1.395Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-52.366 -13.040Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-49.307 -3.411Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18.032 -6.989Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.034 7.378Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.070 2.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.660 -11.269Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.709 -12.693Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)951 1.424Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları752.628 663.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -1.860 -1.716Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -6.061 -2.517Vergi İadeleri (Ödemeleri)-377.044 -130.953YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.272.103 221.945Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.569 3Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.569 3Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-94.075 -80.195Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -93.700 -77.974Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -375 -2.221Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.438Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri294.763 211.879Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.488.360 -311FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.337 -1.010Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.337 -1.010YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.910.777 749.065NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.910.777 749.065DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.138.738 6.165.595DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.227.961 6.914.660Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.279.493 9.179.190Finansal Yatırımlar5 4.068.791Ticari Alacaklar35.130 27.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar35.130 27.626Diğer Alacaklar78.385 56.129İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar78.385 56.129Stoklar6 552.004 450.990Canlı Varlıklar13.820 13.177Peşin Ödenmiş Giderler89.642 28.438Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar186 142Diğer Dönen Varlıklar2.030 1.909ARA TOPLAM10.119.481 9.757.601TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.119.481 9.757.601DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 869.464 293.543Diğer Alacaklar179.314 164.236İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 175.856 160.955İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.458 3.281Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 220.271 221.882Maddi Duran Varlıklar8 1.442.084 1.429.593Kullanım Hakkı Varlıkları31.948 36.953Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.072 15.278Şerefiye9 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.840 4.046Peşin Ödenmiş Giderler3.581 12.418Ertelenmiş Vergi Varlığı14 250.050 219.537Diğer Duran Varlıklar131.164 134.029TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.142.948 2.527.469TOPLAM VARLIKLAR13.262.429 12.285.070KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.527 19.470İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.527 19.470Kiralama İşlemlerinden Borçlar23.527 19.470Ticari Borçlar166.496 215.803İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar166.496 215.803Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar39.244 21.212Diğer Borçlar18.081 17.957İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.081 17.957Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.308 1.147Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 302.618 426.361Kısa Vadeli Karşılıklar595.227 485.165Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 35.108 38.913Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 560.119 446.252Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.859 6.207ARA TOPLAM1.158.360 1.193.322TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.158.360 1.193.322UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.013 20.667İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.013 20.667Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.013 20.667Diğer Borçlar81.752 72.513İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.329İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar80.423 72.513Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)185 224Uzun Vadeli Karşılıklar358.177 322.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 63.301 48.952Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 294.876 273.599TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER452.127 415.955TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.610.487 1.609.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.347.502 2.139.540Ödenmiş Sermaye11 259.786 259.786Paylara İlişkin Primler (İskontolar)239 239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.678 -3.854Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.678 -3.854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.678 -3.854Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 49.204 49.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.834.165 1.173.656Net Dönem Karı veya Zararı211.786 660.509Kontrol Gücü Olmayan Paylar9.304.440 8.536.253TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.651.942 10.675.793TOPLAM KAYNAKLAR13.262.429 12.285.070Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.465.148 879.371Satışların Maliyeti12 -527.333 -361.731TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)937.815 517.640BRÜT KAR (ZARAR)937.815 517.640Genel Yönetim Giderleri-69.370 -81.261Pazarlama Giderleri-2.259 -1.910Araştırma ve Geliştirme Giderleri-97.337 -60.278Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler-51.038 -5.023ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)790.915 371.598Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 475.041 504.715Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -48.117TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-5.299FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.212.540 876.313Finansman Giderleri-2.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.210.483 876.313Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-225.096 -165.259Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -253.301 -193.502Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 28.205 28.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)985.387 711.054DÖNEM KARI (ZARARI)985.387 711.054Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar773.601 530.684Ana Ortaklık Payları211.786 180.370Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.238 -2.834Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.547 -3.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.309 708Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.309 708Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.238 -2.834TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)976.149 708.220Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar768.187 528.945Ana Ortaklık Payları207.962 179.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025829BIST