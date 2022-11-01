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***ISATR* *EMVAR* *AKMEN* *PHLLP* *QNBFF* *GARFA* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

01.11.2022 17:12
***ISATR* *EMVAR* *AKMEN* *PHLLP* *QNBFF* *GARFA* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Y


***ISATR******EMVAR******AKMEN******PHLLP******QNBFF******GARFA******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, EMVAR, GARFA, ISATR, OYAKC, PHLLP, QNBFF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM46008 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 01/11/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM46016 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 01/11/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM46024 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 01/11/2022 İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK82324 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/11/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFAK2219 FİNANSMAN BONOSU 01/11/2022 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 01/11/2022 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSOYKCE2313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/11/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCMK2219 FİNANSMAN BONOSU 01/11/2022 İtfa
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINFK2216 FİNANSMAN BONOSU 01/11/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075936


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ERCB 85,25 96.380.426 % 10,00  
PRKAB 34,10 273.518.672 % 10,00  
NTGAZ 35,88 186.225.598 % 9,99  
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Tam 6.649 6.706 11,00  
Yarım 3.240 3.278 5,00  
Çeyrek 1.625 1.638 3,00  
Gümüş.Ons 19,65 19,67 0,03  
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