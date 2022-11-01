***ISATR* *EMVAR* *AKMEN* *PHLLP* *QNBFF* *GARFA* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***ISATR******EMVAR******AKMEN******PHLLP******QNBFF******GARFA******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, EMVAR, GARFA, ISATR, OYAKC, PHLLP, QNBFFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM46008 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 01/11/2022 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM46016 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 01/11/2022 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM46024 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 01/11/2022 İtfaEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK82324 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/11/2022 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFAK2219 FİNANSMAN BONOSU 01/11/2022 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 01/11/2022 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSOYKCE2313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/11/2022 Kupon\Getiri ÖdemePHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCMK2219 FİNANSMAN BONOSU 01/11/2022 İtfaQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINFK2216 FİNANSMAN BONOSU 01/11/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075936BIST