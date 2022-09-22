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***ISATR* *EMVAR* *PHLLP* *EKOFA* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

22.09.2022 15:57
***ISATR* *EMVAR* *PHLLP* *EKOFA* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları v


***ISATR******EMVAR******PHLLP******EKOFA******EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKOFA, EMVAR, EXIMB, ISATR, PHLLP

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF92228 FİNANSMAN BONOSU 22/09/2022 İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK32311 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. EXIMB TRSEXIM92818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 22/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB92918 SERM
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BIST En Aktif Hisseler16:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 7,37 189.772.066 % 10,00  
ULKER 21,78 147.045.470 % 10,00  
ULUSE 143,60 12.414.318 % 9,95  
SOKM 22,80 157.461.392 % 9,93  
MEGAP 3,99 99.513.387 % 9,92  
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16:17 Alış Satış %  
Dolar 18,4081 18,4099 % 0,50  
Euro 17,9838 17,9920 % -0,27  
Sterlin 20,3363 20,4383 % -1,02  
Frank 18,7674 18,8805 % 0,57  
Riyal 4,8779 4,9023 % 0,55  
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.656 1.657 -14,90  
Altın Gr. 974 975 -9,37  
Cumhuriyet 6.623 6.723 -13,00  
Tam 6.647 6.742 -20,00  
Yarım 3.239 3.294 -7,00  
Çeyrek 1.624 1.645 -5,00  
Gümüş.Ons 19,16 19,19 -0,46  
Gümüş Gr. 11,23 11,25 -0,33  
B. Petrol 87,96 87,96 -2,50  
Seans Raporu 16:17
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