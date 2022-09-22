***ISATR* *EMVAR* *PHLLP* *EKOFA* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
22.09.2022 15:57
***ISATR******EMVAR******PHLLP******EKOFA******EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKOFA, EMVAR, EXIMB, ISATR, PHLLP
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF92228 FİNANSMAN BONOSU 22/09/2022 İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK32311 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. EXIMB TRSEXIM92818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 22/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB92918 SERM
16:193.293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,04
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:1918,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1018
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4204
En Düşük
18,3035
16:1917,9824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0589
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
16:19979,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,09
|Açılış
|: 979,80
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KRPLS
|7,37
|189.772.066
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|147.045.470
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.414.318
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|157.461.392
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|99.513.387
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.362.050
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.293.216
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|8.742.117
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.256.543
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.585.116
|% -9,91
|
|THYAO
|71,60
|4.043.433.082
|% 0,42
|
|SASA
|61,45
|2.310.775.865
|% 5,86
|
|SAHOL
|27,40
|1.625.722.618
|% 0,51
|
|VAKBN
|7,70
|1.354.629.591
|% -0,65
|
|SISE
|27,34
|1.352.378.474
|% -0,65
|
|EKGYO
|4,01
|1.283.805.381
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,58
|981.810.855
|% 8,02
|
|VAKBN
|7,70
|1.354.629.591
|% -0,65
|
|DOHOL
|5,32
|778.423.818
|% 1,33
|
|HALKB
|7,68
|1.140.528.020
|% -1,54
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4081
|18,4099
|% 0,50
|
|Euro
|17,9838
|17,9920
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,3363
|20,4383
|% -1,02
|
|Frank
|18,7674
|18,8805
|% 0,57
|
|Riyal
|4,8779
|4,9023
|% 0,55
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-14,90
|
|Altın Gr.
|974
|975
|-9,37
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-13,00
|
|Tam
|6.647
|6.742
|-20,00
|
|Yarım
|3.239
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,33
|
|B. Petrol
|87,96
|87,96
|-2,50
|