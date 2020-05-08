***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 43.750 95.801 -1.206.295 139.517 0 0 1.457.962 530.735Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -2 7.715 0 0 0 0 0 0 153.772 0 161.485Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 5.530 1.049.616 2.752.088 -167.175 1.748.904 806.087 -3.018.240 1.123.326 34.007.790 6.146.956 1.457.962 50.412.844Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 0 58.873.465TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 0 58.873.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -555 0 -29.981 65.092 -1.491.568 -384.022 0 0 1.456.121 -384.913Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 42 -3.889 0 0 0 0 0 0 0 46.347 0 42.500Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.071.461 -6.071.461 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.071.461 -6.071.461 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 5.856 1.034.124 2.734.309 -226.266 1.831.725 995.935 -1.096.084 1.265.610 40.079.251 5.950.471 1.456.121 58.531.052Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERV-III 164.752.804 345.978.318 510.731.122 149.796.339 290.959.998 440.756.337GARANTİ VE KEFALETLER32.271.997 67.052.748 99.324.745 31.903.241 61.085.821 92.989.062Teminat Mektupları32.134.887 41.529.172 73.664.059 31.795.897 38.451.496 70.247.393Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler518.199 1.038.730 1.556.929 576.475 976.230 1.552.705Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.362.574 14.980.827 17.343.401 1.935.615 15.107.009 17.042.624Diğer Teminat Mektupları29.254.114 25.509.615 54.763.729 29.283.807 22.368.257 51.652.064Banka Kredileri0 7.603.284 7.603.284 0 6.504.495 6.504.495İthalat Kabul Kredileri0 130.639 130.639 0 111.643 111.643Diğer Banka Kabulleri0 7.472.645 7.472.645 0 6.392.852 6.392.852Akreditifler137.110 15.089.554 15.226.664 107.344 13.482.177 13.589.521Belgeli Akreditifler133.450 10.875.894 11.009.344 95.025 9.693.110 9.788.135Diğer Akreditifler3.660 4.213.660 4.217.320 12.319 3.789.067 3.801.386Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 2.830.738 2.830.738 0 2.647.653 2.647.653Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER61.472.003 16.151.330 77.623.333 57.195.362 12.394.658 69.590.020Cayılamaz Taahhütler60.724.622 11.183.683 71.908.305 56.523.318 8.259.675 64.782.993Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.351.646 3.664.626 5.016.272 926.022 1.770.544 2.696.566Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri100 0 100 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 3.588 0 3.588Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri20.009.517 738.207 20.747.724 18.930.150 691.460 19.621.610Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.823.738 0 2.823.738 2.673.042 0 2.673.042İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri24.179 0 24.179 23.261 0 23.261Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri34.047.943 0 34.047.943 31.090.963 0 31.090.963Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri103.761 0 103.761 113.842 0 113.842Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.363.738 6.780.850 9.144.588 2.762.450 5.797.671 8.560.121Cayılabilir Taahhütler747.381 4.967.647 5.715.028 672.044 4.134.983 4.807.027Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri662.381 4.967.647 5.630.028 587.044 4.134.983 4.722.027Diğer Cayılabilir Taahhütler85.000 0 85.000 85.000 0 85.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR71.008.804 262.774.240 333.783.044 60.697.736 217.479.519 278.177.255Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler71.008.804 262.774.240 333.783.044 60.697.736 217.479.519 278.177.255Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.912.799 22.359.064 28.271.863 5.471.564 16.739.104 22.210.668Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.203.004 10.948.018 14.151.022 2.941.784 8.195.147 11.136.931Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.709.795 11.411.046 14.120.841 2.529.780 8.543.957 11.073.737Para ve Faiz Swap İşlemleri62.010.787 223.480.281 285.491.068 51.678.508 186.651.608 238.330.116Swap Para Alım İşlemleri5.052.533 78.675.632 83.728.165 4.648.644 61.491.754 66.140.398Swap Para Satım İşlemleri54.857.554 29.617.389 84.474.943 46.073.264 18.992.170 65.065.434Swap Faiz Alım İşlemleri1.050.350 57.593.630 58.643.980 478.300 53.083.842 53.562.142Swap Faiz Satım İşlemleri1.050.350 57.593.630 58.643.980 478.300 53.083.842 53.562.142Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.085.218 11.430.192 14.515.410 3.547.664 11.745.692 15.293.356Para Alım Opsiyonları1.595.109 2.288.821 3.883.930 1.980.082 2.565.449 4.545.531Para Satım Opsiyonları1.490.109 2.288.821 3.778.930 1.567.582 2.766.699 4.334.281Faiz Alım Opsiyonları0 3.426.275 3.426.275 0 3.206.772 3.206.772Faiz Satım Opsiyonları0 3.426.275 3.426.275 0 3.206.772 3.206.772Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 5.504.703 5.504.703 0 2.343.115 2.343.115EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER565.215.019 458.792.103 1.024.007.122 547.916.565 414.540.975 962.457.540EMANET KIYMETLER42.922.853 36.059.375 78.982.228 41.199.588 32.346.684 73.546.272Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler26.381.558 3.508.734 29.890.292 25.209.839 3.179.363 28.389.202Tahsile Alınan Çekler13.364.114 13.897.228 27.261.342 12.690.407 12.294.549 24.984.956Tahsile Alınan Ticari Senetler2.810.307 13.335.368 16.145.675 2.932.325 12.417.721 15.350.046Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler366.874 5.318.045 5.684.919 367.017 4.455.051 4.822.068Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER522.292.166 422.732.728 945.024.894 506.716.977 382.194.291 888.911.268Menkul Kıymetler46.470.354 6.500 46.476.854 39.135.450 5.890 39.141.340Teminat Senetleri2.916.494 16.896.727 19.813.221 2.977.525 15.525.296 18.502.821Emtia90.707.242 25.928.761 116.636.003 92.058.677 19.501.597 111.560.274Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul321.729.571 291.866.335 613.595.906 314.369.096 270.300.149 584.669.245Diğer Rehinli Kıymetler60.468.505 88.034.405 148.502.910 58.176.229 76.861.359 135.037.588Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI729.967.823 804.770.421 1.534.738.244 697.712.904 705.500.973 1.403.213.877Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı6.300.099 544.769Alınan Faizler9.480.390 10.316.392Ödenen Faizler-3.715.758 -5.951.672Alınan Temettüler305.505 196.027Alınan Ücret ve Komisyonlar1.759.834 1.524.188Elde Edilen Diğer Kazançlar93.796 117.187Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar445.884 266.892Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.546.401 -1.604.579Ödenen Vergiler-747.518 -1.046.950Diğer1.224.367 -3.272.716Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.372.861 7.990.659Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-253.734 -7.996Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.071.973 3.723.855Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-16.819.887 3.024.052Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.270.199 2.832.100Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-95.355 1.263.919Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)315.245 2.291.766Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)328.513 -750.108Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)13.494.529 -4.386.929Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-72.762 8.535.428YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.360.582 -3.977.932İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-266.732 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-110.998 -96.513Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller45.805 22.311Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.920.491 -5.598.114Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.378.883 3.042.571Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.591.187 -3.660.250Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.269.034 2.367.042Diğer-164.896 -54.979FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.713.928 367.773Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit11.041.690 3.338.205Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.201.815 -2.819.872İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-125.947 -150.560Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.490.558 997.448Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.771.142 5.922.717Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar41.877.301 30.559.853Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar46.648.443 36.482.570Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.456.121 1.457.962DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.841.034 -927.227Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-30.536 43.750Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-617 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-29.981 43.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.810.498 -970.977Yabancı Para Çevrim Farkları65.092 95.801Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.857.572 -1.548.305Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-384.022 139.517Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler366.004 342.010TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-384.913 530.735Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)43.937.077 93.596.574 137.533.651 43.873.366 81.575.604 125.448.970Nakit ve Nakit Benzerleri4.833.899 68.736.968 73.570.867 5.941.992 60.217.752 66.159.744Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 4.526.428 52.992.951 57.519.379 5.262.530 47.970.711 53.233.241BankalarV-I-ç 309.322 15.775.125 16.084.447 683.360 12.270.949 12.954.309Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.851 -31.108 -32.959 -3.898 -23.908 -27.806Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 1.427.044 1.958.649 3.385.693 1.475.121 1.897.655 3.372.776Devlet Borçlanma Senetleri236.208 71.933 308.141 258.360 10.939 269.299Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler111.227 0 111.227 137.669 0 137.669Diğer Finansal Varlıklar1.079.609 1.886.716 2.966.325 1.079.092 1.886.716 2.965.808Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 37.640.778 15.990.702 53.631.480 36.236.812 15.635.533 51.872.345Devlet Borçlanma Senetleri37.222.458 14.801.732 52.024.190 35.822.081 14.488.127 50.310.208Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler67.492 350.940 418.432 63.903 369.921 433.824Diğer Finansal Varlıklar350.828 838.030 1.188.858 350.828 777.485 1.128.313Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 35.356 6.910.255 6.945.611 219.441 3.824.664 4.044.105Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı35.356 6.910.255 6.945.611 219.441 3.824.664 4.044.105Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)207.787.431 124.693.463 332.480.894 190.990.350 113.653.733 304.644.083KredilerV-I-e 192.718.936 124.407.082 317.126.018 175.565.322 113.678.236 289.243.558Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 28.810.589 3.771.201 32.581.790 28.041.103 2.847.252 30.888.355Devlet Borçlanma Senetleri28.489.704 3.067.224 31.556.928 27.752.402 2.361.186 30.113.588Diğer Finansal Varlıklar320.885 703.977 1.024.862 288.701 486.066 774.767Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-13.742.094 -3.484.820 -17.226.914 -12.616.075 -2.871.755 -15.487.830SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 1.125.179 1.480 1.126.659 1.100.815 1.366 1.102.181Satış Amaçlı1.125.179 1.480 1.126.659 1.100.815 1.366 1.102.181Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI19.174.396 1.952.518 21.126.914 19.109.551 1.961.003 21.070.554İştirakler (Net)V-I-g 252.019 0 252.019 250.459 0 250.459Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler252.019 0 252.019 250.459 0 250.459Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 18.922.377 1.952.518 20.874.895 18.859.092 1.961.003 20.820.095Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar8.246.392 1.952.518 10.198.910 7.954.699 1.961.003 9.915.702Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar10.675.985 0 10.675.985 10.904.393 0 10.904.393Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.533.763 32.319 6.566.082 6.430.266 32.301 6.462.567MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.026.069 651 1.026.720 912.885 624 913.509Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.026.069 651 1.026.720 912.885 624 913.509YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 677.635 1.339.217 2.016.852 1.038.789 792.319 1.831.108DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 3.405.413 6.642.335 10.047.748 2.468.498 4.118.001 6.586.499VARLIKLAR TOPLAMI283.666.963 228.258.557 511.925.520 265.924.520 202.134.951 468.059.471YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 125.846.077 182.181.753 308.027.830 131.290.175 164.631.827 295.922.002ALINAN KREDİLERV-II-c 1.885.986 42.034.476 43.920.462 1.856.265 38.394.368 40.250.633PARA PİYASALARINA BORÇLAR12.683.323 468.375 13.151.698 739.089 448.671 1.187.760İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 9.295.161 27.714.279 37.009.440 6.423.545 24.693.665 31.117.210Bonolar7.097.440 97.704 7.195.144 5.231.941 0 5.231.941Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.197.721 27.616.575 29.814.296 1.191.604 24.693.665 25.885.269FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 925.963 3.178.638 4.104.601 349.231 1.785.132 2.134.363Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı925.963 3.178.638 4.104.601 349.231 1.785.132 2.134.363Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 1.430.535 42.835 1.473.370 1.348.114 48.149 1.396.263KARŞILIKLARV-II-g 7.682.876 300.275 7.983.151 6.772.459 269.898 7.042.357Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.300.276 0 1.300.276 1.237.995 0 1.237.995Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar6.382.600 300.275 6.682.875 5.534.464 269.898 5.804.362CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 540.926 25.759 566.685 1.194.439 28.346 1.222.785ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.276.339 17.583.102 19.859.441 2.281.084 11.265.847 13.546.931Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.276.339 17.583.102 19.859.441 2.281.084 11.265.847 13.546.931DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 12.769.163 4.528.627 17.297.790 12.844.278 2.521.424 15.365.702ÖZKAYNAKLARV-II-h 60.611.549 -2.080.497 58.531.052 59.249.365 -375.900 58.873.465Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.039.776 204 1.039.980 1.043.623 204 1.043.827Hisse Senedi İhraç Primleri5.652 204 5.856 5.610 204 5.814Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.034.124 0 1.034.124 1.038.013 0 1.038.013Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.340.385 -617 4.339.768 4.370.921 -617 4.370.304Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.245.545 -2.080.084 1.165.461 3.351.446 -375.487 2.975.959Kar Yedekleri40.079.251 0 40.079.251 34.007.790 0 34.007.790Yasal Yedekler4.673.489 0 4.673.489 4.372.235 0 4.372.235Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler35.405.762 0 35.405.762 29.635.555 0 29.635.555Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar7.406.592 0 7.406.592 11.975.585 0 11.975.585Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı5.950.471 0 5.950.471 5.907.998 0 5.907.998Dönem Net Kâr veya Zararı1.456.121 0 1.456.121 6.067.587 0 6.067.587YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI235.947.898 275.977.622 511.925.520 224.348.044 243.711.427 468.059.471Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 10.100.899 10.696.092Kredilerden Alınan Faizler7.698.902 8.230.493Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 138.147Bankalardan Alınan Faizler55.184 71.259Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler304 247Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.339.627 2.238.583Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.933 17.790Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.368.872 1.314.066İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler965.822 906.727Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri6.882 17.363FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -4.345.269 -6.402.591Mevduata Verilen Faizler-2.533.345 -4.848.450Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-403.311 -474.957Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-190.591 -164.392İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-986.411 -829.947Kiralama Faiz Giderleri-60.056 -61.124Diğer Faiz Giderleri-171.555 -23.721NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.755.630 4.293.501NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.445.655 1.245.655Alınan Ücret ve Komisyonlar1.763.536 1.527.637Gayri Nakdi Kredilerden248.582 262.543Diğer1.514.954 1.265.094Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-317.881 -281.982Gayri Nakdi Kredilere-321 -106Diğer-317.560 -281.876TEMETTÜ GELİRLERİ6.856 4.313TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c -938.405 -976.742Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-18.272 97.765Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-305.268 1.914.537Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-614.865 -2.989.044DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 803.554 1.266.557FAALİYET BRÜT KÂRI7.073.290 5.833.284BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -2.475.311 -2.213.436DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -404.927 -256.758PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.627.605 -1.057.064DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -1.478.710 -1.233.595NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.086.737 1.072.431BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)616.751 584.837NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.703.488 1.657.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -247.367 -199.306Cari Vergi Karşılığı-67.046 -11.231Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-635.120 -1.877.342Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi454.799 1.689.267SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.456.121 1.457.962DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 1.456.121 1.457.962Grubun Karı (Zararı)1.456.121 1.457.962Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,32358244 0,32399156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843773BIST