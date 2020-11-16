***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020 ve 12.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 08.10.2020 ve 12.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 3 milyar Türk Lirası nominal değere kadar Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih, 71/1379 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2020/70 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi ve ilgili Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888638BIST