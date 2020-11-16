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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

16.11.2020 13:35
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020 ve 12.10.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 08.10.2020 ve 12.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 3 milyar Türk Lirası nominal değere kadar Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih, 71/1379 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2020/70 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi ve ilgili Başvuru Formu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888638


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Yarım 1.500 1.540 4,47  
Çeyrek 752 770 2,23  
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Gümüş Gr. 6,15 6,16 0,07  
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