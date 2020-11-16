***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
16.11.2020 13:35
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020 ve 12.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 08.10.2020 ve 12.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 3 milyar Türk Lirası nominal değere kadar Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih, 71/1379 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2020/70 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi ve ilgili Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888638
BIST
14:021.301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,32
|Açılış
|: 1.305
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|Önceki Kapanış
|: 1.291
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1.310
En Düşük
1.298
14:027,7546
En Yüksek
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En Düşük
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En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KARTN
|2.359,50
|36.755.357
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|109.438.046
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|KLMSN
|15,85
|16.947.263
|% 9,99
|
|DOAS
|31,92
|231.782.234
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,06
|381.158
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|EUYO
|6,99
|927.300
|% -9,92
|
|GARAN
|9,04
|1.844.737.927
|% 2,03
|
|KRDMD
|4,39
|1.010.916.766
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,91
|640.348.017
|% 0,34
|
|AKBNK
|6,37
|532.640.733
|% 0,95
|
|SISE
|6,85
|517.071.081
|% 0,59
|
|KRDMD
|4,39
|1.010.916.766
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,91
|640.348.017
|% 0,34
|
|GARAN
|9,04
|1.844.737.927
|% 2,03
|
|USAK
|2,58
|365.425.754
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,90
|229.914.523
|% 0,00
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7517
|7,7568
|% 0,99
|
|Euro
|9,1775
|9,1884
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,1697
|10,2207
|% 0,65
|
|Frank
|8,4512
|8,5021
|% 0,86
|
|Riyal
|2,0568
|2,0671
|% 0,74
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,77
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.104
|3.184
|9,23
|
|Yarım
|1.500
|1.540
|4,47
|
|Çeyrek
|752
|770
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,85
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,07
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|0,70
|