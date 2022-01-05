***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
05.01.2022 16:52
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.12.2021 tarihli açıklamamız.
İlgide kayıtlı 14 Aralık 2021 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989021
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,6321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2246
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6458
En Düşük
13,2821
18:0515,4768
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3250
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4768
En Düşük
15,0100
18:05799,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 16,68
|Açılış
|: 799,20
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|BASGZ
|13,57
|397.452.053
|% 9,97
|
|OTTO
|39,68
|1.421.290
|% 8,71
|
|SEYKM
|10,79
|107.622.664
|% 8,55
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|RALYH
|12,01
|42.795.096
|% -6,03
|
|MARKA
|4,25
|4.911.739
|% -5,56
|
|PENTA
|395,70
|20.718.402
|% -5,24
|
|BASGZ
|13,57
|397.452.053
|% 9,97
|
|SOKM
|13,76
|124.394.985
|% 2,84
|
|ESEN
|32,60
|111.325.512
|% -1,51
|
|YEOTK
|56,00
|92.511.654
|% 1,45
|
|KONTR
|71,30
|82.968.700
|% 2,96
|
|DGNMO
|2,11
|22.057.756
|% 1,93
|
|PSGYO
|15,04
|80.441.039
|% 5,84
|
|PCILT
|11,99
|9.701.988
|% -0,17
|
|OTTO
|39,68
|1.421.290
|% 8,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6141
|13,6321
|% 1,68
|
|Euro
|15,4262
|15,4768
|% 2,14
|
|Sterlin
|18,4157
|18,5080
|% 1,86
|
|Frank
|14,8210
|14,9103
|% 1,72
|
|Riyal
|3,6178
|3,6359
|% 1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|8,37
|
|Altın Gr.
|798
|798
|15,38
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,12
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,16
|
|B. Petrol
|81,24
|81,24
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198