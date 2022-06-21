***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi13/05/2022Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi20/06/2022Davanın KonusuGenel Kurul kararlarının bağlayıcı olmadığının tespitiKarşı Taraf(lar)Serhat ÖzerDavanın Tutarı10.000 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoAdana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/355 EsasDavanın Duruşma Tarihi21/10/2022Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarSerhat Özer vekili tarafından, daha önce yargıya taşınan iddiaların tekrarı ve benzeri niteliğinde olmak üzere Bankamız 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kurucu intifa senetlerine ödenen temettülerle ilgili olarak Esas Sözleşmemizin 58. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin alınan karar ile 2019 yılında yapılan Olağan Genel Kurulumuzda kurucu intifa senetlerine yukarıda belirtilen karar doğrultusunda kar payı ödenmesine ilişkin kararların davacı yönünden bağlayıcı olmadığının tespiti talebini de içerir dava açılmıştır. Dava konusu edilen Genel Kurul kararları, kararların alındığı tarihteki mevzuat ile güncel mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Rehberi'nin 5.2.2 numaralı maddesi uyarınca yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038508BIST