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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.12.2021 14:17
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.12.2021 tarihli toplantısında, Sayın Sezai Sevgin'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankamız Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir. Öte yandan, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Serkan Uğraş Kaygalak, Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'de üstleneceği görev nedeniyle Bankamızdaki görevinden ayrılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986573


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