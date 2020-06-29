***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 29.06.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. İskontolu Tahvilin İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 29.06.2020Vade (Gün Sayısı) 378Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTISB62010Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.430.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.06.2020Kayıt Tarihi 26.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.06.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi:17.06.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.10.2018 tarihinde 53/1214 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 20 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında, 17 Haziran 2019 tarihinde "nitelikli yatırımcıya satış" yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 378 gün vadeli, TRSTISB62010 ISIN kodlu 15.430.000 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853250BIST