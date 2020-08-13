***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.03.2021Vade (Gün Sayısı) 214Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,26Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,52Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB32119Satışa Başlanma Tarihi 10.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 512.851.960İhraç Fiyatı 0,93807Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 23.07.2020 ve 06.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 600 milyon Türk Lirası nominal değerli 214 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 600 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 900 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.7566 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 512,8 milyon Türk Lirası nominal değerli 214 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kap İlan Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868567BIST