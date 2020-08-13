***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.08.2020 12:56
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 214
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,26
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,52
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB32119
Satışa Başlanma Tarihi 10.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 512.851.960
İhraç Fiyatı 0,93807
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 ve 06.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 600 milyon Türk Lirası nominal değerli 214 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 600 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 900 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.7566 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 512,8 milyon Türk Lirası nominal değerli 214 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kap İlan Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868567
BIST
13:091.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
13:097,3365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
13:098,6995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0577
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
13:09455,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,19
|Açılış
|: 455,24
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler13:09
|MSGYO
|4,18
|31.984.205
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|381.333
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.816.266
|% 9,96
|
|RALYH
|17,90
|6.801.426
|% 9,95
|
|SILVR
|4,54
|43.479.475
|% 9,93
|
|PKENT
|702,50
|1.379.710
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|39.551.462
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.097.485
|% -9,96
|
|UZERB
|4,38
|13.435
|% -9,88
|
|VKFYO
|9,49
|4.911.589
|% -9,36
|
|TUPRS
|79,80
|670.021.467
|% 2,64
|
|THYAO
|11,35
|487.680.770
|% -0,61
|
|GARAN
|7,05
|487.587.971
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,94
|477.112.744
|% -2,65
|
|ASELS
|17,93
|449.130.991
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,04
|383.960.866
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,94
|477.112.744
|% -2,65
|
|ODAS
|2,57
|285.138.630
|% 1,58
|
|SKBNK
|1,54
|170.215.579
|% 1,99
|
|KARSN
|3,17
|331.553.504
|% 3,59
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3294
|7,3365
|% 0,04
|
|Euro
|8,6850
|8,6995
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,5629
|9,6108
|% 0,37
|
|Frank
|8,0228
|8,0711
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9491
|1,9589
|% -0,03
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|14,91
|
|Altın Gr.
|455
|456
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|-2,35
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-1,14
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,09
|
|B. Petrol
|45,34
|45,34
|-0,09
|