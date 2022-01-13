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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.01.2022 12:20
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemler


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 700.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 298
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,79
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBK2219
Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 224.432.496
İhraç Fiyatı 0,84568
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.01.2022 ve 05.01.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 700 milyon Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ve 700 milyon Türk Lirası nominal değerli 298 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 1,4 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 2,1 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarihli E-29833736-105.02.02-15400 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 224,4 milyon Türk Lirası nominal değerli 298 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İlan Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993371


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UZERB 74,85 2.759.570 % 9,99  
EMNIS 26,28 1.772.639 % 9,96  
PKENT 8.099,40 9.416.360 % 9,67  
SELVA 15,80 2.229.057 % 9,04  
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13:41 Alış Satış %  
Dolar 13,5935 13,6075 % 2,90  
Euro 15,6031 15,6157 % 3,03  
Sterlin 18,6355 18,7289 % 3,09  
Frank 14,8315 14,9209 % 2,90  
Riyal 3,6137 3,6318 % 2,87  
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13:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -4,67  
Altın Gr. 797 797 20,20  
Cumhuriyet 5.292 5.372 -74,00  
Tam 5.267 5.400 -72,68  
Yarım 2.545 2.612 -35,16  
Çeyrek 1.277 1.306 -17,58  
Gümüş.Ons 23,15 23,18 -0,03  
Gümüş Gr. 10,12 10,13 0,26  
B. Petrol 84,84 84,84 0,17  
Seans Raporu 13:41
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