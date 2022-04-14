***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.04.2022 11:38
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,64
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB82213
Satışa Başlanma Tarihi 11.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 636.864.926
İhraç Fiyatı 0,94945
Kupon Sayısı 0
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Standard And Poor's trA-2 / Ulusal Not 16.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 01.04.2022 ve 05.04.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 1 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,5 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2022 tarihli E-29833736-105.02.02-19607 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 636,9 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İlan Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020393
BIST