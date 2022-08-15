***ISATR* *KORTS* *ZORLF* *GARAN* *PBTR* *ZOREN* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***ISATR******KORTS******ZORLF******GARAN******PBTR******ZOREN******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, ISATR, KORTS, PBTR, YKFKT, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN23013 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 15/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB82213 FİNANSMAN BONOSU 15/08/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/08/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMG52410 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMG52410 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/08/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMG52428 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMG52428 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/08/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2319 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2319 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/08/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2327 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2327 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/08/2022 Taksitli İtfaSET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF82226 FİNANSMAN BONOSU 15/08/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2210 FİNANSMAN BONOSU 15/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055506BIST