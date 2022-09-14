***ISATR* *ZORLF* *FBBNK* *GARAN* *AKSFA* *AKDFA* *AKBNK* *EMVAR* *KORTS* *YKYAT* *TEBFA* *OSMEN* *NRHOL* *DNFIN* *OPET* *SKYMD* *QNBVK*** MERKEZİ KAYIT
14.09.2022 18:07
***ISATR******ZORLF******FBBNK******GARAN******AKSFA******AKDFA******AKBNK******EMVAR******KORTS******YKYAT******TEBFA******OSMEN******NRHOL******DNFIN******OPET******SKYMD******QNBVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSFA, DNFIN, EMVAR, FBBNK, GARAN, ISATR, KORTS, NRHOL, OPET, OSMEN, QNBVK, SKYMD, TEBFA, YKYAT, ZORLF, AKBNK, AKDFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBK92218 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/09/2022 İtfa
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN92223 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92217 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92225 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK92255 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK92263 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKA2226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRSFIBA10016 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 14/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN92216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/09/2022 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB92212 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB62911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 14/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92221 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92221 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT92213 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT92216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/09/2022 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT92216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL32511 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPASA2312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMK92224 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfa
QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. QNBVK TRDQFVK92214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/09/2022 İtfa
QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. QNBVK TRDQFVK92214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD92219 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfa
TEB FAKTORİNG A.Ş. TEBFA TRFTEBF92226 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM92221 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92228 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT080328T15 DEVLET TAHVİLİ 14/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT120325T12 DEVLET TAHVİLİ 14/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT140922T17 DEVLET TAHVİLİ 14/09/2022 İtfa
TCMB TRT140922T17 DEVLET TAHVİLİ 14/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063161
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