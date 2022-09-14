***ISATR* *ZORLF* *FBBNK* *GARAN* *AKSFA* *AKDFA* *AKBNK* *EMVAR* *KORTS* *YKYAT* *TEBFA* *OSMEN* *NRHOL* *DNFIN* *OPET* *SKYMD* *QNBVK*** MERKEZİ KAYIT









***ISATR******ZORLF******FBBNK******GARAN******AKSFA******AKDFA******AKBNK******EMVAR******KORTS******YKYAT******TEBFA******OSMEN******NRHOL******DNFIN******OPET******SKYMD******QNBVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKSFA, DNFIN, EMVAR, FBBNK, GARAN, ISATR, KORTS, NRHOL, OPET, OSMEN, QNBVK, SKYMD, TEBFA, YKYAT, ZORLF, AKBNK, AKDFAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBK92218 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/09/2022 İtfaAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN92223 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfaAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92217 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfaAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92225 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK92255 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK92263 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfaEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKA2226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRSFIBA10016 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 14/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN92216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/09/2022 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB92212 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB62911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 14/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92221 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfaİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92221 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT92213 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT92216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/09/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT92216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL32511 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPASA2312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMK92224 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfaQNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. QNBVK TRDQFVK92214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/09/2022 İtfaQNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. QNBVK TRDQFVK92214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD92219 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfaTEB FAKTORİNG A.Ş. TEBFA TRFTEBF92226 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM92221 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92228 FİNANSMAN BONOSU 14/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT080328T15 DEVLET TAHVİLİ 14/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT120325T12 DEVLET TAHVİLİ 14/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT140922T17 DEVLET TAHVİLİ 14/09/2022 İtfaTCMB TRT140922T17 DEVLET TAHVİLİ 14/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063161BIST