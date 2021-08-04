***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5. maddesinin değişikliği, Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil edilip, T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No5 04/08/2021 04/08/2021 10380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954722BIST