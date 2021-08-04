***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
04.08.2021 17:18
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5. maddesinin değişikliği, Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil edilip, T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 04/08/2021 04/08/2021 10380
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954722
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0759
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0643
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0676
En Düşük
9,9509
18:05493,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,46
|Açılış
|: 493,54
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4745
|8,4808
|% 0,90
|
|Euro
|10,0354
|10,0439
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,7549
|11,8139
|% 0,85
|
|Frank
|9,3145
|9,3706
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2538
|2,2651
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-0,02
|
|Altın Gr.
|493
|494
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|70,34
|70,34
|-2,07
|