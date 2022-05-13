***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-31.03.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteKavaklıdere Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2022/1. dönem geçici vergi beyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi13/05/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022-31.03.2022 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş ayrıntılı solo gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030118BIST