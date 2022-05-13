***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.05.2022 13:29
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022/1. dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/05/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-31.03.2022 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş ayrıntılı solo gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030118
BIST
14:342.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 18,61
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
14:3415,4902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1062
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
14:3416,1338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1280
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
14:34905,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,21
|Açılış
|: 905,80
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler14:34
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.713.365
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.523.960
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|23.535.880
|% 9,94
|
|EMNIS
|25,00
|671.973
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.799.063
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.672.019
|% -9,98
|
|KAPLM
|63,15
|133.878.190
|% -9,33
|
|PKENT
|171,30
|190.902.624
|% -7,85
|
|THYAO
|42,12
|2.346.899.122
|% 0,62
|
|SAHOL
|19,05
|1.421.185.705
|% 0,53
|
|SISE
|19,82
|1.182.321.799
|% 1,12
|
|KRDMD
|15,60
|832.727.431
|% -1,08
|
|DOHOL
|3,81
|741.598.143
|% 4,67
|
|DOHOL
|3,81
|741.598.143
|% 4,67
|
|KARSN
|5,25
|617.510.620
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,67
|283.848.891
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,05
|1.421.185.705
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,59
|313.551.232
|% 0,22
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4820
|15,4902
|% 0,69
|
|Euro
|16,1141
|16,1338
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,8281
|18,9225
|% 0,81
|
|Frank
|15,4213
|15,5142
|% 1,13
|
|Riyal
|4,1152
|4,1359
|% 0,82
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-4,86
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|-43,00
|
|Tam
|6.044
|6.197
|-42,18
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|-20,41
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-10,20
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,74
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49KERVN
Yüzde 5.45 oranında artışla 0.58 lira fiyatla işlem gören hissede 589, 448 adet işlem
-
14:48XU100
Endeks 2, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 17, 541.00 milyon TL de
-
14:48GZNMI
Yüzde 6.90 oranında artışla 39.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 087 adet işlem
-
14:47ANGEN
Yüzde 4.76 oranında artışla 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 267 adet işlem
-
14:46OLMK
Yüzde 7.63 oranında artışla 11.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 870, 953 adet işlem