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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2021 11:01



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bu gün (13.04.2021) Kamuyu Aydınlatma Platformu tarafından, Özel Durumlar Tebliğinin 12-(4) maddesi kapsamında yapılan açıklamada, 45,390,00 TL nominal tutarlı payın, şirket ortağı Cihangir Erikçi adına Merkezi Kaydi Sisteme kaydedildiği duyuruldu. Merkezi Kayıt Kuruluşuna tarafımızca bildirilerek Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilen 45.390,00 TL pay tutarı hatalı olup, gerçek pay tutarı 45,90 Türk Lirasıdır.
Gerekli düzeltme Merkezi Kaydi Sistemde yapılmıştır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927204


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