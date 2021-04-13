***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu gün (13.04.2021) Kamuyu Aydınlatma Platformu tarafından, Özel Durumlar Tebliğinin 12-(4) maddesi kapsamında yapılan açıklamada, 45,390,00 TL nominal tutarlı payın, şirket ortağı Cihangir Erikçi adına Merkezi Kaydi Sisteme kaydedildiği duyuruldu. Merkezi Kayıt Kuruluşuna tarafımızca bildirilerek Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilen 45.390,00 TL pay tutarı hatalı olup, gerçek pay tutarı 45,90 Türk Lirasıdır.Gerekli düzeltme Merkezi Kaydi Sistemde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927204BIST