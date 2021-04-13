***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 11:01
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu gün (13.04.2021) Kamuyu Aydınlatma Platformu tarafından, Özel Durumlar Tebliğinin 12-(4) maddesi kapsamında yapılan açıklamada, 45,390,00 TL nominal tutarlı payın, şirket ortağı Cihangir Erikçi adına Merkezi Kaydi Sisteme kaydedildiği duyuruldu. Merkezi Kayıt Kuruluşuna tarafımızca bildirilerek Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilen 45.390,00 TL pay tutarı hatalı olup, gerçek pay tutarı 45,90 Türk Lirasıdır.
Gerekli düzeltme Merkezi Kaydi Sistemde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927204
BIST
12:361.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 25,79
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
12:368,0539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0518
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
12:369,6324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0647
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
12:36451,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,37
|Açılış
|: 451,66
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler12:36
|DITAS
|14,66
|3.003.877
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|652.645.610
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|21.165.457
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.720.496
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.135.709
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|89.918.011
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|73.401.907
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.338.606
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.010.163
|% -9,98
|
|GARAN
|6,93
|849.122.334
|% 3,43
|
|SASA
|46,54
|652.645.610
|% 9,97
|
|EREGL
|17,18
|646.663.257
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,35
|377.141.724
|% -0,27
|
|DOHOL
|3,16
|267.093.691
|% 1,94
|
|GARAN
|6,93
|849.122.334
|% 3,43
|
|YKBNK
|2,14
|195.559.193
|% 2,88
|
|TSKB
|1,32
|117.731.622
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,16
|267.093.691
|% 1,94
|
|IHLAS
|0,66
|50.290.771
|% 3,13
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0464
|8,0539
|% -0,64
|
|Euro
|9,6225
|9,6324
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,0666
|11,1221
|% -0,42
|
|Frank
|8,7236
|8,7762
|% -0,53
|
|Riyal
|2,1420
|2,1527
|% -0,61
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-2,38
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.043
|-32,00
|
|Tam
|2.975
|3.052
|-41,87
|
|Yarım
|1.438
|1.476
|-20,25
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,12
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|1,16
|