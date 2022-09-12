***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 10:16
***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISCTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISCTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062283
BIST
11:413.607
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 85,95
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:4118,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:4118,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2846
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6007
En Düşük
18,3348
11:411.011,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.011,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:41
|BRYAT
|504,90
|78.627.717
|% 10,00
|
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|503.128.252
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|266.816.674
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|HEDEF
|8,69
|10.043.606
|% -4,19
|
|KLSYN
|3,01
|50.076.839
|% -3,83
|
|VKING
|6,67
|819.789
|% -3,75
|
|AKBNK
|16,54
|4.215.225.999
|% 3,89
|
|ASELS
|31,84
|3.116.333.785
|% 8,59
|
|YKBNK
|9,46
|2.595.005.759
|% 3,61
|
|THYAO
|74,35
|2.438.338.383
|% 1,29
|
|ISCTR
|13,00
|2.396.230.235
|% 4,50
|
|EKGYO
|5,32
|1.991.327.809
|% 4,11
|
|YKBNK
|9,46
|2.595.005.759
|% 3,61
|
|AKBNK
|16,54
|4.215.225.999
|% 3,89
|
|ISCTR
|13,00
|2.396.230.235
|% 4,50
|
|KRDMD
|15,10
|1.799.380.792
|% 5,89
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2265
|18,2540
|% 0,11
|
|Euro
|18,5910
|18,6007
|% 1,55
|
|Sterlin
|21,2691
|21,3757
|% 0,95
|
|Frank
|19,0468
|19,1615
|% 0,68
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,01
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|6,42
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|4,35
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.793
|6.850
|21,00
|
|Yarım
|3.310
|3.347
|9,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,21
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|0,25
|
Seans Raporu
11:41
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11:56PGSUS
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