***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 17:25
***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISCTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISCTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079547
BIST
17:234.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 23,14
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
17:2318,5542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0643
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:2319,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2263
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:231.049,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.049,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:22
|AKENR
|4,40
|89.202.740
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|199.040.079
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.022.402
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.691.292
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|362.456.153
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.833.302
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.544.091
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,72
|229.890.184
|% -8,93
|
|TURGG
|265,00
|37.789.704
|% -8,75
|
|IZFAS
|5,42
|14.365.318
|% -5,08
|
|THYAO
|113,10
|7.700.230.872
|% -0,26
|
|EREGL
|37,04
|5.934.741.465
|% -1,33
|
|ASELS
|39,42
|5.373.534.365
|% 3,63
|
|PETKM
|14,45
|3.405.807.077
|% -0,21
|
|EKGYO
|5,35
|3.130.775.387
|% -0,56
|
|EKGYO
|5,35
|3.130.775.387
|% -0,56
|
|YKBNK
|9,69
|2.811.461.569
|% -0,82
|
|ODAS
|10,89
|2.885.341.044
|% 9,12
|
|SKBNK
|2,19
|575.328.608
|% -1,79
|
|PETKM
|14,45
|3.405.807.077
|% -0,21
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5426
|18,5555
|% 0,35
|
|Euro
|19,0501
|19,0673
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,7065
|21,8153
|% 0,53
|
|Frank
|19,4199
|19,5368
|% 1,82
|
|Riyal
|4,9141
|4,9388
|% 0,22
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,18
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.925
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.363
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,44
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,87
|95,87
|2,20
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:36MARTI
Yüzde 7.20 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 683, 062 adet işlem
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17:35DAGI
Yüzde 4.64 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 209, 835 adet işlem
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 44 artarak (% 0.19 ) 4, 893
-
17:34XU100
Endeks 4, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 86, 094.00 milyon TL de
-
17:34EGPRO
Yüzde 9.98 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 812, 691 adet işlem