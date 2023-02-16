***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:15
***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISCTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113966
BIST
14:175.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 69,73
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
14:1718,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
14:1720,1942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0360
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
14:171.113,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.113,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler14:15
|OYAKC
|30,14
|207.302.972
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.002.651
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|9.019.972
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.537.229
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|27.502.788
|% 9,98
|
|EPLAS
|37,28
|22.998.536
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.271.641
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|25.212.882
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|498.667.591
|% -9,94
|
|MRGYO
|4,82
|41.318.453
|% -9,91
|
|THYAO
|141,60
|6.446.805.897
|% 1,22
|
|EREGL
|43,56
|4.874.238.716
|% 5,42
|
|TUPRS
|626,70
|3.700.657.100
|% 9,01
|
|KRDMD
|19,23
|2.981.434.231
|% 9,95
|
|SISE
|44,58
|2.703.342.315
|% 4,40
|
|KRDMD
|19,23
|2.981.434.231
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,22
|2.503.567.278
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,24
|1.392.924.114
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,41
|933.801.747
|% 2,92
|
|EREGL
|43,56
|4.874.238.716
|% 5,42
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,31
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.581
|7.630
|-5,00
|
|Yarım
|3.704
|3.734
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,12
|
Seans Raporu
14:15
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14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 131, 9 artarak (% 2.41 ) 5, 614
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14:29
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14:29
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14:29XU100
Endeks 5, 022 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 60, 326.00 milyon TL de
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14:29SAMAT
Yüzde 9.78 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 593, 354 adet işlem