***ISDMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.07.2020 08:57
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISDMR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,18 TL Teorik Fiyat: 7,22 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860030
BIST
11:42119.217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.476,19
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:426,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:427,8196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8132
11:42398,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,83
|Açılış
|: 398,24
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,95
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.048.870
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|25.244.696
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|19.023.833
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.195.458
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|937.507
|% 9,98
|
|DITAS
|28,56
|3.107.294
|% -4,67
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|MRGYO
|2,32
|4.867.828
|% -3,73
|
|UFUK
|5,50
|23.760
|% -3,51
|
|RTALB
|36,24
|21.901.397
|% -2,89
|
|EKGYO
|2,31
|604.094.425
|% -1,28
|
|THYAO
|12,19
|517.358.035
|% 3,31
|
|TSPOR
|5,13
|464.398.905
|% 1,38
|
|GARAN
|8,03
|420.265.413
|% 1,90
|
|TRKCM
|4,66
|402.790.041
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,31
|604.094.425
|% -1,28
|
|SKBNK
|1,70
|172.293.803
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,13
|464.398.905
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,41
|214.194.275
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,66
|402.790.041
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5676
|8,6106
|% -0,42
|
|Frank
|7,2291
|7,2727
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|-7,10
|
|Tam
|2.667
|2.678
|-7,30
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-3,60
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,80
|
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