***ISDMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
14.07.2020 16:52
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ISDMR
16.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ISKENDERUN DEMIR CELIK ISDMR 0,18 0,153
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859766
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8318
En Düşük
7,7736
18:05399,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,93
|Açılış
|: 399,47
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.996.778
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.996.778
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.599.900
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.599.900
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.599.900
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.707.942
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.333.077
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.402.973
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.496.760
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.094.267
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.249.911.476
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.582.431.686
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.449.958.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|924.427.335
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|858.206.833
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.249.911.476
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.582.431.686
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|416.237.075
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|533.752.550
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|769.144.067
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5755
|8,6186
|% -0,11
|
|Frank
|7,2829
|7,3267
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|6,04
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|9,60
|
|Tam
|2.673
|2.685
|9,90
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|4,80
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,36
|
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