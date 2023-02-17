***ISDMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***ISDMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [ISDMR]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıİSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi06/02/2023Sıra Açma Başlangıç Tarihi20/02/2023Sıra Açma Saati09:40AçıklamalarISDMR.E sırası, şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olmasına istinaden 20/02/2023 Pazartesi seans başından itibaren yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114989BIST