***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:55
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISDMR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828202
BIST
11:2095.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.742,97
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:206,2973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0200
|Açılış
|: 6,2910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:207,0523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,0370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:20320,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,11
|Açılış
|: 320,47
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|ENKAI
|6,00
|1.025.658
|% 9,09
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,10
|1.507.063
|% 8,23
|
|AKGRT
|5,12
|2.252.796
|% -14,38
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,84
|378.142.245
|% 1,97
|
|THYAO
|8,73
|308.485.181
|% 2,95
|
|GARAN
|9,24
|196.305.536
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,23
|129.137.434
|% 4,69
|
|KRDMD
|2,03
|108.178.053
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,23
|129.137.434
|% 4,69
|
|ODAS
|1,34
|74.917.437
|% 1,52
|
|KRDMD
|2,03
|108.178.053
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|61.461.043
|% 2,61
|
|IHLGM
|0,92
|39.302.144
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9186
|7,9583
|% 0,10
|
|Frank
|6,6351
|6,6751
|% -0,42
|
|Riyal
|1,6716
|1,6800
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.584
|7,28
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,65
|15,69
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,64
|34,64
|1,42
|