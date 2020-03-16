***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 14:09
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISDMR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829313
BIST
13:5588.983
En Yüksek
|Değişim
|: -6,93%
|| -6.622,36
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.983
13:556,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0587
|Açılış
|: 6,3890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
13:557,1311
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0981
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:55306,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -4,62
|Açılış
|: 306,77
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
306,46
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,98
|63.798.884
|% 9,16
|
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|KUYAS
|1,12
|9.344.777
|% 5,66
|
|VKING
|3,73
|6.029.566
|% 4,48
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|AKFGY
|2,07
|1.211.046
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|842.096
|% -10,00
|
|OYLUM
|2,16
|1.602.498
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.407.338
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.078.979
|% -10,00
|
|ASELS
|23,34
|392.706.711
|% -8,33
|
|THYAO
|8,44
|322.886.590
|% -7,66
|
|GARAN
|8,32
|300.995.444
|% -7,66
|
|ECILC
|3,80
|176.270.650
|% -6,40
|
|YKBNK
|2,10
|108.772.977
|% -4,98
|
|ODAS
|1,26
|83.563.058
|% -8,70
|
|IHLGM
|0,86
|53.441.720
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,10
|108.772.977
|% -4,98
|
|EKGYO
|1,15
|56.560.820
|% -4,17
|
|KRDMD
|1,92
|87.800.888
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8228
|7,8620
|% 0,97
|
|Frank
|6,7286
|6,7691
|% 1,55
|
|Riyal
|1,6968
|1,7053
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|-59,11
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|-3,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-3,41
|
|Yarım
|999
|1.026
|-1,65
|
|Çeyrek
|501
|513
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|12,60
|12,66
|-2,09
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|-0,34
|
|B. Petrol
|30,94
|30,94
|-2,91
|