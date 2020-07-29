***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 10:07
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISDMR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863079
BIST
11:441.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:446,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9627
En Düşük
6,9132
11:448,1995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0640
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2011
En Düşük
8,1145
11:44438,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,25
|Açılış
|: 438,11
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|22.532.214
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.150.724
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.603.450
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.381.192
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.247.791
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,74
|983.965.533
|% 0,71
|
|GUSGR
|6,12
|684.205.293
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,22
|639.382.122
|% 0,00
|
|GARAN
|7,38
|423.835.405
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,04
|403.885.690
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,22
|639.382.122
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|158.559.172
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|403.885.690
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,90
|105.134.538
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,12
|684.205.293
|% 2,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9970
|9,0421
|% 0,67
|
|Frank
|7,5774
|7,6231
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8497
|1,8590
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,66
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.958
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
|