***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 10:00
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISDMR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890459
BIST
10:101.311
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -17,98
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.309
10:107,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:109,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0344
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:10447,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,78
|Açılış
|: 447,77
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:09
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|13.039.507
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|KERVN
|1,51
|2.193.844
|% 8,63
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|RAYSG
|22,00
|869.998
|% -9,91
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|KLMSN
|19,19
|1.081.146
|% -7,38
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|GARAN
|9,01
|135.025.432
|% -1,85
|
|PETKM
|4,21
|113.963.925
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,15
|111.497.467
|% -0,92
|
|KRDMD
|5,12
|81.352.201
|% -0,78
|
|THYAO
|11,68
|70.434.547
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,15
|111.497.467
|% -0,92
|
|TEKTU
|2,04
|65.702.737
|% 2,51
|
|ITTFH
|2,40
|69.626.643
|% 1,69
|
|PETKM
|4,21
|113.963.925
|% -0,47
|
|TSKB
|2,27
|61.208.273
|% -5,81
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8320
|7,8357
|% 0,28
|
|Euro
|9,3732
|9,3843
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,4341
|10,4864
|% 0,74
|
|Frank
|8,6495
|8,7016
|% 0,53
|
|Riyal
|2,0854
|2,0959
|% 0,40
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-9,91
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|47,39
|47,39
|-0,86
|