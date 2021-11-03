***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 12:59
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISDMR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974193
BIST
15:021.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:029,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0989
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:0211,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1237
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:02555,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,39
|Açılış
|: 555,69
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:00
|IHAAS
|5,06
|27.424.795
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.187.341
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.081.935
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,64
|168.032.763
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,15
|41.374.879
|% 8,93
|
|CANTE
|12,92
|102.327.710
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.190.823
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.809.015
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.302.326
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.979.188
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|3.030.027.739
|% 0,30
|
|THYAO
|15,53
|1.542.469.804
|% 0,26
|
|SISE
|8,74
|1.000.031.031
|% 1,39
|
|TSPOR
|5,09
|889.547.042
|% -5,21
|
|FROTO
|201,70
|881.800.265
|% 4,45
|
|EKGYO
|1,98
|718.820.111
|% -2,46
|
|GARAN
|10,19
|3.030.027.739
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|835.049.675
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|274.632.779
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,09
|889.547.042
|% -5,21
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6859
|9,6972
|% 0,99
|
|Euro
|11,2183
|11,2436
|% 1,08
|
|Sterlin
|13,1809
|13,2470
|% 1,12
|
|Frank
|10,5837
|10,6474
|% 1,21
|
|Riyal
|2,5729
|2,5858
|% 0,81
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,61
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|39,36
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|19,03
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,52
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|-1,70
|