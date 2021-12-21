***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:00
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISDMR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984935
BIST
13:451.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 13,62
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:4511,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -7,40%
|| -0,9015
|Açılış
|: 11,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,1708
13:4512,8830
En Yüksek
|Değişim
|: -6,92%
|| -0,9571
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,6845
13:45665,56
En Yüksek
|Değişim
|: -5,97%
|| -42,23
|Açılış
|: 665,56
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:45
|PENTA
|359,70
|28.735.459
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.849.120
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.038.565
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|84.060.241
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.745.056
|% -9,93
|
|GARAN
|11,86
|2.156.365.727
|% -0,17
|
|SISE
|13,19
|1.505.249.155
|% -0,68
|
|EREGL
|25,78
|1.267.475.751
|% 1,34
|
|KRDMD
|9,08
|1.008.253.853
|% -2,37
|
|TUPRS
|146,50
|953.336.872
|% -2,14
|
|YKBNK
|3,52
|655.549.778
|% 1,15
|
|GARAN
|11,86
|2.156.365.727
|% -0,17
|
|SISE
|13,19
|1.505.249.155
|% -0,68
|
|KRDMD
|9,08
|1.008.253.853
|% -2,37
|
|ODAS
|1,40
|149.530.931
|% 2,19
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2623
|11,2884
|% -7,40
|
|Euro
|12,7842
|12,8830
|% -6,92
|
|Sterlin
|15,3961
|15,4733
|% -5,28
|
|Frank
|12,4625
|12,5376
|% -5,72
|
|Riyal
|3,0565
|3,0718
|% -5,65
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,54
|
|Altın Gr.
|666
|666
|-41,68
|
|Cumhuriyet
|4.469
|4.537
|-368,00
|
|Tam
|4.428
|4.545
|-393,00
|
|Yarım
|2.140
|2.199
|-190,11
|
|Çeyrek
|1.074
|1.099
|-95,05
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,42
|8,43
|-0,53
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,03
|