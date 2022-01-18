***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:10
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISDMR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994911
BIST
16:572.052
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -33,91
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.044
16:5713,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1479
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
16:5715,4693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1351
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
16:57793,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,73
|Açılış
|: 793,84
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,40
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler16:57
|IZTAR
|23,10
|56.522.936
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KRSTL
|5,25
|81.085.564
|% 9,83
|
|KAPLM
|38,32
|30.530.903
|% 9,05
|
|KUTPO
|100,80
|123.135.083
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.207.723
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|12,00
|3.105.792.604
|% 0,08
|
|THYAO
|27,46
|2.854.314.873
|% -2,90
|
|KRDMD
|12,29
|2.600.132.695
|% -3,68
|
|YKBNK
|4,08
|2.130.424.164
|% 1,24
|
|AKBNK
|7,82
|1.596.210.103
|% 0,90
|
|YKBNK
|4,08
|2.130.424.164
|% 1,24
|
|GARAN
|12,00
|3.105.792.604
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,47
|550.711.751
|% -1,59
|
|KRDMD
|12,29
|2.600.132.695
|% -3,68
|
|AKBNK
|7,82
|1.596.210.103
|% 0,90
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5819
|13,5854
|% 1,10
|
|Euro
|15,4544
|15,4693
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,4105
|18,5028
|% 0,73
|
|Frank
|14,7755
|14,8646
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6090
|3,6271
|% 1,09
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,11
|
|Altın Gr.
|792
|792
|6,22
|
|Cumhuriyet
|5.269
|5.349
|50,00
|
|Tam
|5.242
|5.375
|44,83
|
|Yarım
|2.534
|2.600
|21,69
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|10,84
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,19
|10,20
|0,24
|
|B. Petrol
|87,71
|87,71
|1,23
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, TTKOM
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 53 kaybederek (% -1.52 ) 1, 844
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSTL, IZTAR, TETMT, EMNIS, UFUK
-
17:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKFGY, QNBFL, KUTPO, QNBFB, DOBUR, UZERB, PKENT, INTEM
-
17:09
KAPLM, NTHOL, YGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında