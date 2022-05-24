***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 10:04
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISDMR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031946
BIST
14:292.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,54
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:2916,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2021
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:2917,2992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2632
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:29963,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 14,73
|Açılış
|: 963,52
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:27
|KGYO
|4,76
|1.729.522
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.660.664
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,72
|94.985.861
|% 8,29
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|DOKTA
|31,08
|4.520.395
|% 7,62
|
|SELVA
|9,26
|19.176.423
|% -9,22
|
|NUGYO
|6,32
|146.696.712
|% -5,39
|
|SEYKM
|7,70
|52.222.907
|% -4,94
|
|MNDRS
|3,14
|12.804.736
|% -4,27
|
|ESCOM
|12,80
|15.367.227
|% -3,76
|
|GARAN
|15,32
|1.718.179.703
|% 0,99
|
|THYAO
|42,98
|1.581.353.121
|% 0,05
|
|KARSN
|6,03
|1.018.559.313
|% 4,87
|
|SISE
|19,74
|1.008.807.843
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,33
|884.316.860
|% 0,77
|
|KARSN
|6,03
|1.018.559.313
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,58
|397.848.500
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,28
|162.478.820
|% 0,79
|
|GARAN
|15,32
|1.718.179.703
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,39
|452.181.797
|% -0,23
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1139
|16,1293
|% 1,28
|
|Euro
|17,2808
|17,3016
|% 1,56
|
|Sterlin
|20,1086
|20,2094
|% 0,65
|
|Frank
|16,6412
|16,7414
|% 1,33
|
|Riyal
|4,2875
|4,3090
|% 1,34
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,19
|
|Altın Gr.
|963
|963
|14,48
|
|Cumhuriyet
|6.393
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.370
|6.530
|124,07
|
|Yarım
|3.079
|3.159
|60,01
|
|Çeyrek
|1.544
|1.579
|30,01
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,32
|