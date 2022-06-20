***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2022 15:10
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISDMR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038244
BIST
17:572.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,04
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:5717,3443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:5718,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0813
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:571.024,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.024,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:57
|CLEBI
|294,90
|165.505.362
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.575.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|193.328.671
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,66
|155.543.604
|% -5,74
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|HUBVC
|8,15
|18.793.385
|% -4,68
|
|THYAO
|50,55
|7.134.683.276
|% 4,92
|
|EREGL
|27,82
|4.577.882.236
|% -3,54
|
|SISE
|22,36
|1.934.057.952
|% 2,10
|
|SASA
|45,56
|1.601.183.360
|% -1,04
|
|TUPRS
|260,60
|1.173.147.678
|% -2,91
|
|ODAS
|3,07
|977.695.396
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,87
|955.877.693
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,06
|752.708.217
|% 2,53
|
|EREGL
|27,82
|4.577.882.236
|% -3,54
|
|THYAO
|50,55
|7.134.683.276
|% 4,92
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3337
|17,3443
|% 0,11
|
|Euro
|18,2471
|18,2668
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,1792
|21,2854
|% 0,31
|
|Frank
|17,8688
|17,9764
|% 0,49
|
|Riyal
|4,6048
|4,6279
|% 0,03
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-1,11
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.333
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,32
|
Seans Raporu
17:57
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17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
-
17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
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17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
-
17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem