***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 11:59
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISDMR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077885
BIST
12:124.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 42,21
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
12:1218,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1292
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
12:1218,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0642
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
12:12997,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,93
|Açılış
|: 997,07
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler12:12
|GUBRF
|162,80
|705.708.154
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|30.524.560
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|112.132.626
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|54.233.045
|% 9,76
|
|DITAS
|23,22
|10.025.001
|% -37,04
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|36,70
|6.823.516.782
|% 0,22
|
|THYAO
|110,40
|5.170.301.955
|% 2,99
|
|KRDMD
|13,35
|2.747.086.399
|% -3,61
|
|ASELS
|36,38
|2.046.958.124
|% 2,02
|
|PETKM
|14,48
|1.895.108.254
|% -1,16
|
|EKGYO
|4,74
|1.870.936.907
|% -1,04
|
|KRDMD
|13,35
|2.747.086.399
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,14
|402.799.671
|% 2,88
|
|EREGL
|36,70
|6.823.516.782
|% 0,22
|
|YKBNK
|9,60
|1.289.064.120
|% 2,02
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6043
|18,6062
|% 0,70
|
|Euro
|18,5840
|18,5992
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,2592
|21,3659
|% 0,20
|
|Frank
|18,7231
|18,8358
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9363
|4,9611
|% 0,65
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-7,64
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,96
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|-45,00
|
|Tam
|6.672
|6.723
|-25,00
|
|Yarım
|3.251
|3.287
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,61
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,66
|97,66
|-0,26
|