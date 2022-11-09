***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2022 17:47
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISDMR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078640
BIST
17:524.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 5,35
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:5218,6006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0780
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:5218,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:521.023,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.023,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:50
|HEKTS
|36,08
|2.595.421.282
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|94.242.583
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.795.043
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.914.756.290
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.499.869
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|126.960.202
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.521.200
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.447.738
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|111,70
|9.371.940.964
|% -1,15
|
|ASELS
|38,12
|7.516.574.436
|% 5,36
|
|EREGL
|34,46
|5.444.612.551
|% -3,58
|
|TCELL
|32,12
|4.453.653.704
|% 9,25
|
|TTKOM
|14,01
|4.072.191.033
|% 2,26
|
|EKGYO
|5,12
|3.073.418.857
|% -1,54
|
|SKBNK
|2,15
|665.157.509
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.914.756.290
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,01
|4.072.191.033
|% 2,26
|
|TSKB
|3,08
|889.287.422
|% -1,28
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5981
|18,6026
|% 0,43
|
|Euro
|18,6947
|18,7189
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,1382
|21,2442
|% -0,82
|
|Frank
|18,8171
|18,9304
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,30
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.843
|6.903
|15,00
|
|Yarım
|3.334
|3.375
|7,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|0,11
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-1,47
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem