***ISDMR* *EREGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ISDMR******EREGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EREGL, ISDMR16.04.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaEREGLI DEMIR CELIK EREGL 0,5 0,45ISKENDERUN DEMIR CELIK ISDMR 0,5 0,45Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272009BIST