***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.06.2020 18:52
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19 Haziran 2020 tarihli kararıyla, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimizin 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususunun Şirketimizin 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852133
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,63
|Açılış
|: 383,50
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4380
|8,4803
|% -0,64
|
|Frank
|7,1660
|7,2091
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8200
|1,8291
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|18,07
|
|Altın Gr.
|384
|384
|4,03
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.511
|24,20
|
|Tam
|2.560
|2.574
|22,80
|
|Yarım
|1.247
|1.259
|12,10
|
|Çeyrek
|626
|630
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|0,82
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EKGYO, TTKOM
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, VAKBN, TCELL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1147, 71 artarak (% 1.10 ) 105, 735
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, UZERB, ARTI, DENGE, EGCEY, EGCYH, EGCYO
-
17:59
GRNYO, PRKAB, HALKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında